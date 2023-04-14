مصرع شاب سقط من شرفة شقته بأكتوبر

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من شرفة شقته بأحد العقارات السكنية بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ورجحت التحريات الأولية، أن الشاب اختل توازنه وسقطت من شرفة شقته، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل أحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال أسرة الشاب، قالوا إنه سقط من شرفة الشقة، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.