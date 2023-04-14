"أنا والقناع".. رضوى الشربيني تكشف حقيقة عدد مرات زيجاتها

وأوضحت أن هجومها على الرجل، عرضها للشائعات حيث قيل بأنها تزوجت 13 مرة أو ربما 17 مرة، مؤكدة أنها تزوجت مرة واحدة فقط.

وأضافت الإعلامية رضوى الشربيني خلال لقاءها ببرنامج "أنا والقناع" المذاع عبر فضائية الحياة، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب: "فيه ناس كتيرة أوي تعتقد إنك عشان تنجحي لازم يكون وراكي رجل".

حلقة رضوى الشربيني في “أنا والقناع”

وحلت اليوم الإعلامية رضوى الشربيني ضيفة على الإعلامية منى عبدالوهاب في الجزء الثاني من حلقة تذاع على جزءين ضمن برنامجها الرمضاني “أنا والقناع”، على قناة الحياة.

وخلال الحلقة تكشف رضوى عن الوجه الآخر لها الذي لا يعرفه الجمهور وتتحدث عن حياتها الشخصية وتجربة انفصالها وكيف أثرت فيها وفي حياة بناتها وعن علاقتها بالمجتمع وعن قناعتها الثابتة والأقنعة التي أسقطها الزمن من على وجهها.

عن برنامج "أنا والقناع"

“أنا والقناع” برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكومديانة شيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبدالغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع وخالد الصاوي وأيمن بهجت قمر ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.