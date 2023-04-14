الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على عامل قتل زوجته بسبب خلافات زوجية بالمرج

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على زوج قتل زوجته غرقا ثم ألقى جثتها فى الشارع بمنطقة المرج بسبب خلافات زوجية.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة ملقاة فى أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة ملقاه فى الشارع تعانى من إسفكسيا الغرق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف ملابسات الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن زوج المجني عليها قتلها غرقا ثم تخلص من الجثة بمكان العثور عليها بسبب خلافات زوجية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

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القبض على عامل قتل زوجته بسبب خلافات زوجية بالمرج

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