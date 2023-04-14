التصريح بدفن جثة شاب سقط من شرفة شقته بأكتوبر

صرحت النميابة العامة بالجيزة بدفن شاب لقي مصرعه بعد سقوطه من شرفة شقته بأحد العقارات السكنية بمدينة 6 أكتوبر.

ورجحت التحريات الأولية، أن الشاب اختل توازنه وسقط من شرفة شقته، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل أحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب، توفي مُصابًا بتهشم في الجمجمة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال أسرة الشاب، أكدوا سقوطه من شرفة شقته، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته.