إزالة 6 حالات تعدي خلال حملة مكبرة بأبوقرقاص بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وإيقافها في المهد وتمكنت من رصد وإزالة 6 حالات تعدي ومخالفات بناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

قال تاج جلال ابو سداح ،رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ورصد وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وذلك تحت إشراف طه داوود وعرفات عبدالله وعماد محمود، نواب رئيس المركز، وأسفرت عن رصد وإزالة عدد ٦ حالات تعدى بقرية بنى موسى وقرية عرب اسمنت ومدينة ابوقرقاص وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ونائبة الدكتور محمد أبو زيد، بضرورة المتابعة الميدانية الدائمة والمستمرة لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والعمل على رصد كافة المخالفات وإزالتها في المهد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بدون أية أستثناءات.

وشدد رئيس المركز والمدينة، علي أن الوحدة المحلية لمركز و مدينه ابوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشيرا إلي أن حالات التعدي سواء علي الأراضي الزراعية أو املاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية وفرق الرصد الميداني بقيادة رؤسا الأحياء والوحدات المحلية بالقري، مشيرا إلى أن هذه الحملات تتم يوميا بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها مؤكدا علي عدم تهاون الوحدة المحلية حيال التعديات ومخالفات البناء لمنع العشوائية وتطبيق القانون علي الجميع.