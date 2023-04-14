"أنا والقناع".. رضوى الشربيني توجه رسالة إلى والدتها

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة إلى والدتها، قائلة: "إنتي دايما كنتي بتقوليلي "بكرة لما أموت هتقولي ولا يوم من أيامك يا أمي"، فلو إنتي سمعاني دلوقتي: "أنا بقولها كل ثانية يا أمي".

وأضافت الإعلامية رضوى الشربيني خلال لقائها ببرنامج "أنا والقناع" المذاع عبر فضائية الحياة، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أن آخر كلمات من والدتها لها قبل الوفاة كانت وصيتها لي أنا ومحمد أخويا بأن نأخذ بالنا من بعض.

وحلت اليوم الإعلامية رضوى الشربيني ضيفة على الإعلامية منى عبدالوهاب في حلقة تذاع على جزءين ضمن برنامجها الرمضاني «أنا والقناع»، على قناة الحياة.

وخلال الحلقة تكشف رضوى عن الوجه الآخر لها الذي لا يعرفه الجمهور وتتحدث عن حياتها الشخصية وتجربة انفصالها وكيف أثرت فيها وفي حياة بناتها وعن علاقتها بالمجتمع وعن قناعتها الثابتة والأقنعة التي أسقطها الزمن من على وجهها.

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكومديانة شيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبدالغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع وخالد الصاوي وأيمن بهجت قمر ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.