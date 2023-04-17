اللاتينية تكرس الاثنين الثاني للفصح عن المعمودية وطقوسها

تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول الاثنين الثاني للفصح.

بهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها: إنّ المعموديّة المقدّسة هى ركيزةُ الحياة المسيحيّة كلّها ومدخل الحياة في الرُّوح، والباب الذي يوصلُ إلى الأسرار الأخرى. فبالمعموديّة نُعتَقُ من الخطيئة ونولدُ ثانيةً ميلاد أبناء الله، ونصيرُ أعضاءً للرّب يسوع المسيح، ونَندمجُ في الكنيسة ونصبحُ شركاء في رسالتها. "المعموديّة هي سرّ الولادة الجديدة بالماء وفي الكلمة".

يُسمّى هذا السرُّ: معموديّة"، نظرًا إلى الطقس الأساسي الذي يتحقّق به: "التعميد هو "التغطيس" في الماء. "فالتغطيس" في الماء يرمزُ إلى تكفين الموعوظ بموتِ الرّب يسوع، حيث يخرج منه بالقيامة معه "خليقة جديدة" كما يُدعى هذا السرّ أيضًا: "غسل الميلاد الثاني والتجديد بالرُّوح القدس" لأنّه يلهمُ ويحقّق هذا الميلاد من الماء والرُّوح الذي من دونه "لا يستطيعُ أحدٌ أن يدخلَ ملكوت الله".

"هذا الغسل يُسمّى أيضًا استنارة، لأنّ الذين يتلقّون هذا التعليم (في الكرازة) يستنيرُ به ذهنهم" .. فعندما يتلقّى المُعمَّد الكلمة "النُّورُ الحَقّ الَّذي يُنيرُ كُلَّ إِنْسان" يصبح، "بعد تلقّيه النّور"، ابنًا للنور بل يصبح هو نفسه "نورًا".

"إنّ المعموديّة هى أجمل وأبهى عطيّة من عطايا الله نُسمّيها عطيّة ونعمة ومسحة واستنارة وثوب عدم الفساد وغسل الميلاد الثاني، وختمًا وكلّ ما هو أنفس النفائس. فهي عطيّة، لأنّها تُمنَح للذين لا يأتونَ بشيء؛ وهي نعمة، لأنّها تُعطى حتّى للمُذنبين؛ وتغطيس، لأنّ الخطيئة تُدفَن في الماء؛ ومسحة، لأنّها مقدّسة وملكيَّة (على غرار المسحاء)؛ واستنارة، لأنّها ضياءٌ سَنِيٌّ؛ وثوب، لأنّها تَستُر خِزيَنا؛ وغسل، لأنّها تُطهِّر؛ وختم، لأنّها تَحمينا ولأنّها علامة سيادة الله"