الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أنا والقناع".. رضوى الشربيني تكشف تفاصيل يوم وفاة والدتها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني، تفاصيل يوم وفاة والدتها، قائلة: "في يوم وفاتها، كنت رايحة لها المستشفى كالعادة، ولقيت مساعدة الدكتور بتكلمني على التليفون قبل وصولي المستشفى بحوالي 8 دقائق، وقالتلي "البقاء لله مدام هالة توفت". 

وأضافت الإعلامية رضوى الشربيني خلال لقائها ببرنامج "أنا والقناع" المذاع عبر فضائية الحياة، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب: "مش قادرة أقولك أنا عملت إيه، لكن الحكاية ما وقفتش لحد هنا، متابعة: "كنا واقفين أمام الغرفة إللي فيها ثلاجة الموتى، وسألني الدكتور، إنتي لسا عندك كورونا؟ قولتله، أه، فقالي يبقى إنتي إللي هتغسلي مامتك، وأنا عمري ما غسلت حد قبل كده، لكن مفيش اختيار، روحت البيت ودخلت، لقيت وشوش كتيرة أوي، عمري ما هنساها، كل الوشوش إللي شفتها، مكنتش خايفة على نفسها، مكنتش خايفة يجيلها كورونا، ولا خايفة على أهلها، لكن برغم إني كنت محتاجة حد يحضني جدًا ويطبطب عليا جدًا، صرخت في وشهم كلهم وقولتلهم "محدش يجي جنبي أنا لسا عندي كورونا، وطلبت من الجميع إنهم يمشوا لأني خايفة عليهم".

وتابعت: "دخلت غرفة والدتي، كنت بنام جنبها بقالي 4 سنين، وكان نفس السرير، وصحيت الصبح لقيت الناس اللي جتلي البيت ومشيتها مستنياني في الشارع، كل واحد في عربيته، روحت المستشفى وغسلت أمي وودعتها، وبعد ما خرجت عرفت إني كورونا سلبي، ربنا كان رايد إني أغسل أمي".

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