أحمد عمر هاشم يوضح عقاب من يستهزئ برسل وأنبياء الله 

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أن سورة «يـس» تعد من أعظم سور القرآن الكريم (وكل سور القرآن عظيمة)، لأنها آياتها توضح عقاب من استهزئ برسل وأنبياء الله في الدنيا والآخرة.

وأضاف أحمد عمر هاشم، خلال برنامج «من هدى القرآن» على قناة صدى البلد، أن هناك العديد من الدول والأشخاص في الوقت الحالي يستهئزون برسل الله، كما أن هؤلاء الأشخاص لا يدركون العقاب المنتظر لهم عقب الاستهزاء برسل الله.

وأشار إلى قول الله تعالى "وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ۚ ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون".

وتابع: سورة يس تحتوى على العديد من آيات الله التي تؤكد على وحدانيته، وقدرته على تغيير كل شيء، وفقا لقوله تعالى ﴿وءایة لهم ٱلیۡل نسۡلخ منۡه ٱلنهار فإذا هم مظۡلمون ، وٱلشمۡس تجۡری لمسۡتقر، لهاۚ ذ ⁠لك تقۡدیر ٱلۡعزیز ٱلۡعلیم، وٱلۡقمر قدرۡنه منازل حتى عاد كٱلۡعرۡجون ٱلۡقدیم، لا ٱلشمۡس ینۢبغی لهاۤ أن تدۡرك ٱلۡقمر ولا ٱلیۡل سابق ٱلنهارۚ وكل فی فلك یسۡبحون﴾.

وأوضح عمر هاشم، أن آيات كثيرة ومتعددة في الحياة مثل ظاهرتي القمر والشمس، كما أن الله سيرى آياته في الآفاق وفي كل الأنفس، موضحًا أن الله خلق الخيل والحمار والبغال لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.