الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

صورة وتعليق.. أيقونة القيامة في الفن القبطي الحديث

أيقونة القيامة في
أيقونة القيامة في الفن القبطي الحديث

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد بحلول عيد القيامة المجيد، حيث ترأس البابا امس السبت قداس الاحتفال بالعيد في كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية بالقاهرة.

وعلق الفنان مرقس منير، الحاصل على دبلوم معهد الدراسات القبطية شعبة الفنون، في تصريح خاص على ايقونة القيامة بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للأقباط الأرثوذكس بولاية تكساس بالولايات المتحدة الامريكية، وقال انها تنتمي للفن القبطي الحديث.

ويظهر بالايقونة السيد المسيح قد نزل الى الجحيم وامسك بيد ادم وحواء، وهم يظهران في ثوب القديسين وحول رأسيهما هالة نورانية ويظهر ايضا ملاكان يمكسان التنين او الحية اللذان هما رمز للشيطان، وهي نفس الهيئة التي ظهر بها لادم وحواء وخدعهما حيث جاءهما في هيئة حية وخدعهما واوغواهما لكسر وصية الله.

كما يظهر أقفال وأبواب مكسرة ومفاتيح لفتح الأقفال وهو ما تعبر عنه الكنيسة في مديحة القيامة المعروفة باسم يا كل الصفوف السمائيين حيث تقول: “ووهبنا النعيم الدائم، وعتقنا من العبودية المرة، وسبي الجحيم سبيًا، وحطم أبوابه النحاس، وكسر متاريسه الحديد كسرًا، وأبدل لنا العقوبة بالخلاص، وأعاد آدم إلى الفردوس، بفرح وبهجة ومسرة. وهو وبنيه الذين كانوا في الحبوس لمحل النعيم دفعة أخرى”.

كما كتب على الأيقونة باللغة اليونانية تي انسطاسيس أي القيامة، وعلى الجانب اختصار لكلمتي ايسوس بي أخريستوس أي يسوع المسيح.

 

 

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