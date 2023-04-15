ماذا ينتظر المحترفين المصريين بالخارج فى الأسبوع المقبل بالدوريات الأوروبية والعربية؟

مواجهات مرتقبة سيخوضها اللاعبون المصريين المحترفيين بالخارج، خلال الأسبوع المقبل، من منافسات الدوريات الأوروبية والعربية.

وسيطمح النجوم المصريين، في مواصلة التألق خلال الفترة المقبلة، من أجل تثبيت أقدامهم مع أنديتهم.

ويستعرض «الدستور» ماذا ينتظر المحترفين المصريين في الأسبوع المقبل بالدوريات الأوروبية والعربية؟

محمد صلاح

يحل فريق ليفربول، ضيفًا على ليدز يونايتد، في التاسعة من مساء الإثنين المقبل، على ملعب (إيلاند روود)، في إطار الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويطمح النجم محمد صلاح، في المساهمة في قيادة فريقه نحو طريق الانتصارات مرة أخرى، بعد فشل «الريدز» في تحقيق الانتصار، في الجولات الأربعة الماضية، منذ فوزه الساحق على مانشستر يونايتد، بسبعة أهداف نظيفة، يوم الخامس من مارس الماضي، في الجولة السادسة والعشرين من «بريميرليج»

كما يسعى نجم «الفراعنة» لزيادة رصيده من الأهداف، من أجل تحسين موقعه في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل صلاح، المركز السادس برصيد 13 هدفًا.

محمود حسن تريزيجيه

يخوض فريق طرابزون سبور – الذي يضم بين صفوفه النجم محمود حسن تريزيجيه – مواجهة قوية عندما يستضيف بيشكتاش، يوم الأحد المقبل، في مواجهة قوية ستجمعهما ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري التركي الممتاز.

وتشهد مباراة الأحد، عودة محمود حسن تريزيجيه، مجددًا للمشاركة مع طرابزون سبور، في المباريات بعد غياب قرابة شهر، بسبب الإصابة.

وعاد تريزجيه لتدريبات طرابزون سبور، ليصبح جاهزًا من الناحية البدنية، حيث من المتوقع أن يتم الدفع بالنجم المصري في مباراة بيشكتاش، في ظل إصابة الثنائي عبد القادر عمران وإدين فيشكا، خلال مباراة باشاك شهير في الجولة الماضية من الدوري التركي.

وكان تريزيجيه، قد تعرض للإصابة في الخامس من مارس الماضي، بعدما غادر أرضية مباراة فريقه طرابزون سبور، ونظيره عمراني سبور، قبل 11 دقيقة من نهاية الشوط الاول للمباراة.

ويتواجد طرابزون سبور في المركز السادس بجدول الدوري التركي برصيد 44 نقطة.

عمر مرموش

يستقبل فريق فولفسبورج – الذي يضم بين صفوفه النجم عمر مرموش – ضيفه باير ليفركوزين، في المباراة التي ستجمعهما مساء الأربعاء، على ملعب (فوكسفاجن أرينا)، في إطار الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني.

ويحتل فولفسبورج، المركز التاسع في «بوندسليجا»، برصيد 39 نقطة، حيث يأمل الفريق، في حصد الفوز من أجل تحسين وضعيته في جدول المسابقة.

يطمح عمر مرموش، لمواصلة الظهور مع فولفسبورج، بعدما مشاركته كأساسي في لقاء الجولة الماضية أمام بروسيا مونشنجلادباخ، والذي انتهى لمصلحة الأخير، بهدفين دون رد.

وشارك مرموش، حتي الآن، في 26 مباراة بالدوري الألماني، سجل خلالها خمسة أهداف، وصنع تمريرة حاسمة واحدة.

مصطفى محمد

يحل فريق نانت، ضيفًا على أوكسير، في الثالثة من عصر الأحد، في المباراة التي ستجمعهما ضمن الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويحتل نانت، المركز الرابع عشر في جدول الدوري الفرنسي، برصيد 31 نقطة.

ويطمح النجم المصري مصطفى محمد، لمواصلة التألق، مع نانت، بعدما سجل هدفًا لفريقه في شباك ضيفه موناكو، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وحل مصطفى محمد، بديلًا في الشوط الثاني، في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، ليسجل هدف تقليص الفارق لنانت، بعد أن كان موناكو، متقدمًا بهدفين دون رد.