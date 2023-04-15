السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أحمد الشهاوي يُشارك في مهرجان بابل للثقافات بـ"النفري بين العراق ومصر"

الشاعر أحمد الشهاوي
الشاعر أحمد الشهاوي

يشارك الشاعر أحمد الشهاوي، في فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية، والذي ينعقد في العاصمة العراقية بغداد في الفترة من 1 إلى 8 مايو المقبل.

وتأتي مشاركة "الشهاوي" من خلال ورقة بحثية تحت عنوان “النفري بين العراق ومصر”، وذلك خلال لقاء “متصوفة بغداد”.

وقال أحمد الشهاوي في تصريحات خاصة لـ “الدستور” “لقد عاش النفري بعد محنةِ الحلاج وقتله متحفظًا كتومًا  مرتعدًا خائفًا من بطش الخلفاء والأمراء ، ومن أهل الفقه  والشريعة من كارهي المتصوفة ومكفِّريهم هو وأهل التصوف في زمانه”.

وأوضح “الشهاوي” "عاش النِّفَّري (  الذي أراه جديدًا وحداثيًّا سابقًا لعصره رغم مرور أكثر من ألف سنة على وفاته ) في العصر العباسي  بين العراق الذي ينتمي إليه ومصر التي مات فيها سنة354 هـجرية  / 965 ميلادية ، ودُفن في إحدى قراها ،  وفي مصر كتبَ النفري – الذي يُلقَّب بالسكندري أو المصري - بعض أجزاء من كتابه "المواقف والمخاطبات “،  وهو من أهل القرن الرابع الهجري ، ويصفه رينولد نيكلسون (١٨ من أغسطس ١٨٦٨- ٢٧ من أغسطس١٩٤٥ ميلادية ) بأنه درويشٌ جوَّابُ آفَاقٍ، مغامرٌ فى أقطار الأرض، دائم السفر والترحال في البراري ، محمولٌ على الحدْس والخيال والرمز”.

أحمد الشهاوى مهرجان بابل للثقافات النفري بين العراق ومصر متصوفة بغداد محنة الحلاج

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