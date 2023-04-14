فلاحون بعد زيادة سعر توريد القمح: «ربنا يخليك لنا ضهر يا ريس»

أعرب عدد كبير من المزارعين من مختلف محافظات الجمهورية عن سعادتهم بقرار الحكومة بزيادة سعر توريد إردب القمح إلى ١٥٠٠ جنيه، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بذلك، مشيرين إلى أن السعر الجديد أصبح مناسبًا للفلاحين فى إطار الظروف الاقتصادية الحالية.

ووجه سيد هاشم، مزارع من قرية «العوامية» مركز ساقلتة بسوهاج، الشكر للرئيس السيسى على زيادة سعر توريد إردب القمح فى السنوات الأخيرة، وزيادة عدد مصانع الأسمدة، وتوفير السماد والتقاوى للمحاصيل الزراعية، مشددًا على أن سعر التوريد الجديد أصبح مناسبًا، وأدخل السرور على قلوب الفلاحين.

وأضاف «هاشم» فى رسالة للرئيس السيسى: «عارفين الظروف اللى حاصلة فى العالم وشايفين ارتفاع الأسعار، لكن هنتحمل معاك وهنفضل فى ضهرك، ومعاك على الحلوة والمرة يا ريس، وبندعيلك ربنا ينصرك ويقويك، ودايمًا للأمام وتحيا مصر».

وقال محمد كامل، من قرية «كوم العرب» التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، إن هذه الزيادة الجديدة ستسهم فى توفير المزيد من محصول القمح، مؤكدًا وجود زيادة فى إنتاج القمح خلال الموسم الحالى، بفضل توافر الأمن والأمان، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى يشهدها القطاع الزراعى، بالإضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى غيرت وجه الريف المصرى تمامًا، ووفرت العديد من الخدمات للقرى كافة فى جميع المحافظات.

وأضاف: «بنشكرك يا ريس على مبادرة (حياة كريمة)، والمجهود الجبار اللى اتعمل فى كل قرى مصر، خصوصًا مشروع تبطين الترع، اللى وفر المياه بالمساقى والترع الفقيرة، وربنا يقويك ويعينك عل المسئولية الكبيرة».

ووجه إبراهيم على، من قرية «سمهود» التابعة لمركز أبوتشت فى قنا، رسالة للرئيس السيسى أيضًا قال فيها: «بنشكر الرئيس السيسى على مبادرة (ازرع)، وزيادة سعر توريد القمح والخير اللى بيعمله للبلد، وبقول له: (ربنا يبارك فيك ويقويك على اللى إنت بتعمله».

وأضاف «على»: «بقينا عايشين فى أمان وبركة، والحمد لله على الخير اللى إحنا عايشينه وحاسين بيه بعد سنين من الخوف والقلق، وربنا يخلى لنا السيسى ويبارك لنا فيه.. ربنا يخليهولنا ضهر وسند».