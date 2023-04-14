"حبر سرى".. محمد محيى: مصطفى كامل هيجيب حق الموسيقيين

قال المطرب محمد محيي، إنه لم يشارك في التصويت على آخر انتخابات بنقابة الموسيقيين، منوهًا بأنه حال حضوره كان سيصوت للمطرب مصطفى كامل، حيث إنه إضافة للنقابة وللكثير من الموسيقيين.

نقابة الموسيقيين

وأكد محمد محيي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه شخص إداري جيد، ويدير نفسه بشكل جيد ولذلك سيدير النقابة بشكل جيد، كما أنه عِشرة العمر له، مضيفًا: "أنا وهو جيل واحد وشاركنا في الكثير من الأعمال التي نجحت بشكل كبير جدًا".

مطربو المهرجانات

وتابع: "هاني شاكر قيمة كبيرة للمنصب، مصطفى فاهم في الإدارة والدهاليز أكتر، مصطفى هيجيب حق الموسيقيين، هاني شاكر ظلم نفسه مع مطربي المهرجانات والراب، وكان لا بد أن تكون هناك مساحة حرية واتفاق بينهما".