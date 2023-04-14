جوارديولا: إذا هُزمنا من ليستر سيتي سنخسر الدوري الإنجليزي

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، عن مباراة فريقه أمام ليستر سيتي، في الدوري الإنجليزي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ليستر سيتي، غدًا السبت، في الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن في حالة جيدة ومترابطون، لهذا السبب نفوز بالمباريات في الوقت الحالي، لكن إذا خسرنا غدًا، فلن نكون أبطال الدوري الإنجليزي".

وأضاف:"بشكل عام، أرسنال هم ثاني أكثر الفرق ثباتًا في المستوى بعضنا، أود أن أقول إنها ليست كارثة، ما زلنا هناك، لكن هناك فريق آخر أفضل منك، لا يمكننا أن ننسى، نحن خلف أرسنال بفارق 6 نقاط".

واستطرد:" “في بعض الأحيان سأخوض مباريات كل أربعة أيام ، ونحن في إيقاع وهذا يساعدنا.. في بعض الأحيان نفقد الإيقاع عندما تكون المباراة بعد أسبوع. في بعض الأحيان نخسر هذا إذا لم نلعب السبت ثم الثلاثاء”.

وأردف:"الواقع هو ست نقاط.. لا أحد يضمن أننا سنفوز بمباريات في متناول اليد ضد أفضل فريق في عملية البناء في العالم ، وهو فريق برايتون.. لا يوجد فريق في العالم أفضل في كرة القدم الحديثة في الوقت الحالي وآرسنال أيضًا".

وعن فيل فودين الذي غاب عن الفريق في الفترة الأخيرة بسبب عملية الزائدة الدودية، قال:" إنه في المنزل، أعتقد أنه سيعود إلى مركز التدريب، أعتقد أنه يشعر بتحسن، لكنه ليس جاهزًا، عندما يبدأ في التدريب، سنعرف".

وعن كيفن دي بروين ورد فعله على استبداله أمام بايرن ميونخ، قال:"إذا كنت بحاجة للتحدث ، فسأتحدث ولكني لم أره.. ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، فكرت في اللاعبين الذين لم يلعبوا ، والجميع يريد اللعب. تختلف كل مباراة، لا يعتقد اللاعبون أنه أمر شخصي".

وعند سؤاله عن احتمالية التعاقد مع جود بيلينجهام، قال:"كم عدد المؤتمرات الصحفية التي أتيت إلى هنا؟ أنت بحاجة للتحضير بشكل أفضل. السؤال التالي".