الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دونيتسك: القوات الأوكرانية دمرت أكثر من 70 كنيسة فى دونباس

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم الجمعة، عن أن القوات الأوكرانية دمرت بشكل جزئي أو كلي أكثر من 70 كنيسة في دونباس.

وقال يان جاجين مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "الكنائس تتعرض للتدمير وذلك نتيجة للقصف غير الإنساني للقوات الأوكرانية، وإن أكثر من 70 كنيسة، إما تضررت أو تم تدميرها بالكامل".

وأوضح جاجين أن الخدمات في الكنائس مستمرة على الرغم من هجمات القوات المسلحة الأوكرانية، التي أدت إلى سقوط ضحايا بين رجال الدين وأبناء الرعية.

وأضاف قائلًا "أنه في هذا الوقت العصيب، لم تصبح الكنائس مراكز جذب للمؤمنين فحسب، بل أصبحت أيضًا مراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية".

يذكر أن الكنائس في دونباس كانت في كثير من الأحيان هدفًا للقصف الأوكراني، وأسفر قصف بصاروخ "هيمارس" في شهر يناير الماضي، عن مقتل قس وإصابة راهبة مسنة، بعدما استهدف الجيش الأوكراني ديرًا في قرية "نيكولسكويه" قرب مدينة أوغليدار في دونيتسك.

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