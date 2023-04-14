الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية تهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد القيامة

النائبة ميرال جلال
النائبة ميرال جلال الهريدي

تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي ، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، قائلة: إن تزامن أعياد المصريين مسلمين ومسيحيين، يجعل البهجة والسرور، تعم على جميع أبناء الشعب المصري.
وأعربت النائبة البرلمانية، في بيان لها اليوم، عن خالص أمنياتها أن تهل هذه الأعياد، والمناسبات المتنوعة على شعبنا، بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم مصرنا الغالية بمزيد من الازدهـار والتقدم، في طريقها لتشييد دعائم الجمهورية الجديدة، القائمة على استيعاب الجميع، وتحقيق التنمية المستدامة بسواعد أبنائنا، في ظل القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة للبلاد، مشيدة بالترابط الذي جمع النسيج الوطني، منذ فجر التاريخ، قائلة: إن مصر بمسلميها ومسيحييها، تمثل نموذجا للتسامح والعيش المشترك، رغم كيد الكائدين من قوى الشر والظلام الذين يحاولون العبث بأمن واستقرار وطننا العزيز.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن مصر ستبقى رمزا للمحبة والوحدة الوطنية، والتي تجعلنا نفتخر بها، طوال الوقت، فوحدتنا هي ركيزة أساسية، لتحقيق التنمية الشاملة، وتدعيم قواعد الجمهورية الجديدة، ومن ثًم الإرتقاء والنهوض بالوطن إلى الأفضل، مشيرة إلى أننا نشهد حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بفضل القيادة السياسية الواعية، وما أنجزته الدولة من مشروعات ضخمة، في وقت قياسي، على مدار السنوات الماضية.
وتابعت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي: ندعو الله عز وجل أن تكون أعيادنا طاقة أمل جديدة، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم، وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها ورئيسها من كل سوء، لتبقى وطنا نموذجا دائما للوسطية والاعتدال، ولينعم  شعبنا بموفور الأمن والأمان والاستقرار.

الأخوة الاقباط البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الإسكندرية الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي القيامة المجيد النائبة ميرال جلال الهريدي النهوض ضو مجلس النواب

الأكثر قراءة

استخراج وتشوين.. تفاصيل ممارسة الفوسفات الجديدة التابعة لـ«المصرية للثروات التعدنية»

إصابة 4 مواطنين فى انقلاب توك توك ببنى سويف

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 ورسائل تهنئة بهذه المناسبة

المغرب: ضبط 150 مهاجرا من أفريقيا قبل العبور إلى إسبانيا

أعضاء القافلة الدعوية المشتركة: من أعظم ما اختص الله به الأمة المحمدية ليلة القدر

رئيس جامعة أسيوط يشارك في منظومة الطلاب الوافدين في ظل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3- 3»

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة