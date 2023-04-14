إصابة 4 أشخاص بينهم سيدة في انقلاب «توكتوك» ببني سويف

أصيب أربع أشخاص بينهم سيدة، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب «توك توك» بمدخل مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف وتم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب «توك توك» بمدخل مدينة الفشن جنوب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة لنقل المصابين إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم: ثريا أحمد محمد 48 سنة مصابة باشتباه كسر بالكتف الأيسر، وطه حسن أحمد 55 سنة، وأحمد محمد سيد 13 سنة، وعبدالله أحمد محمد 11 سنة مصابين بجروح وكدمات.

تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفي الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، وأبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.