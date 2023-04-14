نشرة الحوادث.. ضبط 312 متهمًا بترويج المخدرات.. وإحالة عامل للجنايات

شهدت الساعات الماضية العديد من الوقائع المهمة التي حققت فيها المحاكم والنيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال "نشرة الحوادث".

ضبط 312 متهمًا بترويج المخدرات فى المحافظات

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لضبط كل مظاهر الإخلال بالقانون والعناصر الإجرامية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط (291) قضية مواد مخدرة بإجمالي (312) متهمًا ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت (104,329 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (32,550 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,819 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (4,500 كيلو جرام)، كمية من مخدرالشابو وزنت (3,809 كيلو جرام)، كمية من مخدرالإستروكس وزنت (3,430 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1,465 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (740 جرامًا)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (100 جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (10 جرامات)، (2293) قرص مخدر.

أهالى أبورواش يشيعون جنازة أم وطفلتها توفيتا فى حريق عقار كرداسة

وسط حالة من الحزن الشديد ووسط مشهد جنائزي مهيب، شيع أهالي قرية أبورواش في كرداسة جنازة طفلة ووالدتها من ضحايا حريق اشتعل بعقار، والذي أسفر عن مصرع 6.

وتم إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالدفن، وحضر الجنازة عدد كبير من أهالي القرية.

إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل زوجته فى دار السلام

أحالت النيابة العامة عاملًا للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات زوجية بدائرة قسم شرطة دار السلام.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي يفيد بمقتل ربة منزل على يد زوجها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى تغريد ر م، 32 سنة، وسط بركة من الدماء داخل غرفة نومها، مصابة بجرح ذبحي في الرقبة و8 طعنات في الصدر والبطن.

ضبط 18 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام بالاستراك مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة لضبط كافة مظاهر الإخلال بالقانون والعناصر الإجرامية.

أسفرت جهود الحملة خلال24 ساعة فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط (18808) مخالفات مرورية متنوعة.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.