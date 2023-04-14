فيها تعتق الرقاب.. دعاء العشر الآواخر من شهر رمضان

قارب شهر رمضان المبارك على الانقضاء وفي هذه الأثناء يحاول المسلمون اغتنام العشر الأواخر من الشهر، فورد في السنة النبوية أن الثلث الأخير من الشهر فيه تعتق الرقاب، بإحسان العمل، ومنذ بدئها ويحاول المسلمون الاعتكاف على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن الكريم فالعبد الموفق من أدرك أن حسن النهاية يطمس تقصير البداية، وما يدريك لعل بركة عملك في رمضان مخبأة في آخره، فإنما الأعمال بالخواتيم.

فضل العشر الآواخر من رمضان

لقد خص الله تعالى العشر الأواخر من رمضان بمزايا لا توجد في غيرها، وبعطايا لا سبيل في سواها لتحصيلها، وقد خصها النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال لم يكن يفعلها في غيرها، والأهم أن علماء المسلمين اتفقوا أن ليلة القدر تأتي في الثلث الأخير من الشهر، وهي خير من ألف شهر لكن لا يعلم المسلمون موعدها، لذا يكثروا من الدعاء والاعتكاف فيها.

دعاء العشر الآواخر من شهر رمضان

ربِّ إنّها العشر الأواخر، وفيها لا تُرَدّ الدعوات، ربِّ اشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وحَقِّق أمانينا، وأَعتِقْنا من النار.

ربِّ إنّها آخر أيّام من رمضان، فاكتب لنا أن نكون من الذين تُعتَق رقابهم من النار، وبلِّغنا ليلةَ القدر، واجعلنا فيها من المقبولين، آمين يارب.

اللهمّ إنّها العشر الأواخر في رمضان، وإنّا نسألك فيها أن لا تحرمنا أجر ليلة القدر، وأن تجعلنا مِمّن أعتقت رقابهم من نيرانك.

دعاء ليلة القَدر

ليلة القدر ورد عنها في القرآن الكريم سورة باسمها وعنها قال الله عز وجل “لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ” يمكن للمسلم أن يدعو في ليلة القدر بالدعاء المأثور الذي علّمه النبيّ -صّلى الله عليه وسلّم- للسيّدة عائشة -رضي الله عنها؛ وهو: "اللهمّ إنّك عَفوٌّ كريمٌ تُحبُّ العَفوَ، فاعفُ عنِّي"، كما أنّه يمكن أن يدعو بما يشاء من أدعية صالحة، ومنها: