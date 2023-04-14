الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مصر الخير: استراتيجيتنا هدفها الحد من ظاهرة الغارمين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن استراتيجيتها هدفها الحد من ظاهرة الغارمين واستكمال الجهود الرئاسية للإفراج عن الغارمين والغارمات باعتبارها من أخطر القضايا التي تهدد استقرار كيان الأسر المصرية.

وثمّنت مؤسسة "مصر الخير" مبادرة إدراج قوافل ميدانية لتنفيذ إجراءات فك الكرب، واستقبال الحالات المستحقة وفك كربها ضمن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في كل من محافظات البحيرة وأسيوط والمنيا.

وكشف أحدث إحصائيات قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير، عن أن المؤسسة أعطت من صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية أو أحكام متداولة أولوية كبيرة في استراتيجية العمل، حيث إن ١٧٪ ممن تم فك كربهم صدرت ضدهم أحكام نهائية، بينما ٦١٪ تم فك كربهم في مرحلة القضايا المتداولة، و٢.٥٪ منهم من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتعتمد رسالة المؤسسة على الريادة وجهودها الرائدة في مبادرة تمكين الغارمين اقتصاديًا واجتماعيًا، والحد من دخول غارمين جدد لمراكز الإصلاح مع خفض عدد قضايا الغارمين بالمحاكم، ونجحت مؤسسة مصر الخير في فك كرب ما يزيد عن ٧٢ ألفًا من الغارمين بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
ودعمًا لاستدامة تلك المجهودات في حماية الغارمين وفك كربهم وإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى ذويهم، دعت مؤسسة مصر الخير من خلال حملاتها كافة منظمات الأعمال وقطاعات المجتمع المختلفة للتكاتف من أجل حماية تلك الفئة، وتقديم الحماية لهم وتجفيف منابع الغرم في المجتمعات والفئات الأولى بالرعاية، وذلك تأكيدًا على أهمية دور الدولة في ضوء الاستراتيجية الوطنية والمعلنة من قبل اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات بوزارة التضامن الاجتماعي.

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