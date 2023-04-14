الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري القسم لثاني.. عصام خير الله مدير فنيا للفيوم وأزمة مالية تضرب منتخب السويس

عصام خير الله
عصام خير الله

قرر مجلس إدارة الشركة الراعية لفريق الفيوم تعيين عصام خيرالله، مديرا فنيا للفريق خلفا لأحمد فاروق الذي رحل عند تدريب الفريق مؤخرا بالتراضي.

ويضم الجهازالمعاون لعصام خير الله كل من جميل صبحي مديرا للكرة ووائل مصطفى مدربا عاما ورجب عويس مدربا لحراس المرمى والدكتور علي شعبان طبيب الفريق والدكتور أحمد علي علاج طبيعي وخالد محمود المدير الإداري .

يحتل الفيوم المركز الثانى عشر في مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني  برصيد 21 نقطة من خمسة انتصارات وستة تعادلات و12 هزيمة وسجل 21 هدفا ودخل مرماه 30 هدفا .

وفي نادي منتخب السويس الذي يلعب في المجموعة الثانية تسببت الأزمة المالية التي يمر بها النادي في إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا إقامتها اليوم أمام أحدي فرق القسم الرابع بالسويس، وقام أحمد ساري المدير الفني للفريق بمنح اللاعبين راحة لمدة يومين.

كان لاعبو السويس قد حصلوا على وعد بالحصول على جزء من مستحقاتهم المالية عن شهرى مارس الماضي وأبريل الجاري بعد العودة من الراحة التى حصلوا عليها بسبب ايقاف المسابقة طوال شهر رمضان وانتظر اللاعبون قيام الإدارة بتنفيذ وعودها إلا أنهم لم يجدوا شيئا وهو ما جعلهم يرفضون خوض المباراة الودية علي أمل تحسن الأوضاع المالية وف محاولة لاحتواء الموقف قام أحمد ساريؤ بمنح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عل أمل حسن الأوضاع المالية وحصول اللاعبين علي جزء من مستحقاتهم.

وعلى صعيد المباريات الودية التي تخوضها فرق القسم الثاني خلال فترة توقف الدوري فاز الترسانة على الجونة بهدفين نظيفين سجلهما يوسف شعبان ويوسف علي، وفاز النصر على المصري بالسلوم بهدف سجله عبد العزيز الشاعر.

وفاز بلدية المحلة على مستقبل وطن 3-1 وسجل أحمد الشامي هدفين وأضاف إبراهيم صلاح الهدف الثالث، وكان البلدية قد خسر أمام طنطا بهدفين مقبل هدف وسجل نانا أنطى وأحمد علي هدفي طنطا وسجل وحيد محسن هدف بلدية المحلة.

دوري القسم الثاني الفيوم عصام خيرالله منتخب السويس الترسانة بلدية المحلة

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