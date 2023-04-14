الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحرية المصرى بالقليوبية يطلق المرحلة الثالثة من مبادرة "قوافل الخير"

قوافل الخير لحزب
قوافل الخير لحزب الحرية المصري

نظمت أمانة حزب الحرية المصري بمحافظة القليوبية، مبادرة "قوافل الحرية المصري للخير" وهي تعد القافلة الثالثة.

يأتي ذلك في إطار سياسة حزب الحرية المصري بضرورة المشاركة المجتمعية، وبذل أقصي الجهود الكفيلة بتخفيف المعاناة عن محدودي الدخل والكادحين والفئات المستحقة خاصة خلال شهر رمضان.

وقامت أمانة حزب الحرية المصري بالقليوبية برئاسة اللواء عبدالرحمن راشد، ومشاركة الأعضاء وأمينة المرأة بالمحافظة سحر محمد أحمد، وبالتعاون مع جمعية ينابيع الخير بالقليوبية برئاسة سامية إبراهيم سالم حجازي، وجمعية الأمل والعمل للتنمية ببنها، برئاسة الدكتور أحمد سمير إدريس أمين التنظيم المركزي بحزب الحرية المصري، بتنظيم قوافل خيرية تستهدف الجمعيات الأهلية والمؤسسات الاجتماعية ودور الأيتام والمستحقين بقرى المحافظة.

وضمت القافلة كميات وفيرة من شنط رمضان ووجبات الإفطار الساخنة لتوزيعها على المستحقين كمشاركة مجتمعية من الحزب والجمعيات في تخفيف الأعباء على غير القادرين والصائمين.

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حزب الحرية المصري قوافل القافلة الثالثة القليوبية المشاركة المجتمعية رمضان اللواء عبدالرحمن راشد

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