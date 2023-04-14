طارق العشري يبحث عن "رقم صعب" مع فاركو أمام الأهلي اليوم

يسعى طارق العشري، المدير الفني لفريق فاركو، للمحافظة على سجله خاليا من الهزائم للمباراة العاشرة على التوالي في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم عندما يواجه الأهلي في التاسعة والربع مساء اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع الخامس والعشرين للمسابقة.

طارق العشري بدأ مشواره مع فاركو يوم 28 ينايرالماضي وقاده في 9 مباريات لم يذق خلالها طعم الهزيمة وحقق خمسة انتصارات على المصري 2-1 وعلى الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة وعلى البنك الأهلي بهدف وعلى المقاولون 2-1 وعلى الاتحاد السكندري 3-2، وتعادل في 4 مباريات مع حرس الحدود والإسماعيلي وأسوان والداخلية بنتيجة واحدة بدون أهداف وخلال المباريات التسع سجل فاركو 11 هدفا ودخل مرماه أربعة أهداف فقط وحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات.

طارق العشري خاض 34 مباراة أمام الأهلي مع سبعة أندية هى حرس الحدود وإنبي ووادي دجلة والمصري وطلائع الجيش وأهلي بني غازي الليبي وسموحة، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر 20 مباراة وسجل لاعبو الفرق التي قام بتدريبها 29 هدف ودخل مرماها 54 هدفا.

كانت المواجهة الأولى لطارق العشري أمام الأهلي عندما كان مدير فنيا لحرس الحدود موسم 2006-2007 وفاز الأهلي بهدفين نظيفين بينما كانت المواجهة الأخيرة في نصف نهائي بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي وكان العشري مدربا لسموحة وانتهت المباراة بفوز الأهلي3-1.

ونجح العشري في قيادة حرس الحدود للفوزعلى الأهلي بهدفين نظيفين في مباراة السوبر المصري موسم 2009-2010 كما قاد الحدود للفوز ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الأهلي 6-5 بركلات الترجيح.

ويحتل فاركو المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 32 نقطة من 7 انتصارات و11 تعادلا و 6 هزائم وسجل لاعبوه 22 هدفا ودخل مرماه 20 هدفا.