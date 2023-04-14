الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع 28 ألف شنطة رمضانية على الأسر المستحقة بكفر الشيخ

الشنط الرمضانية
الشنط الرمضانية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 2500 شنطة رمضانية، الدفعة الـ 12 من بين 65 ألف شنطة، مخصصة لمحافظة كفر الشيخ، من وزارة الأوقاف توزعها مديرية تضامن كفر الشيخ، لتوزيعها على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.

وشهد  اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد لمحافظة كفر الشيخ، الشيخ عبد القادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وشريف هيكل، مدير إدارة شئون الديوان بالمحافظة، ومحمد عبد الحميد، مدير عام الضمان والإغاثة، وصول 2500 شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، " الدفعة ال11" من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الاوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزيعها مديرية التضامن على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 28 ألف و200 شنطة رمضانية على الأسر المستحقة، من بين 65 ألف شنطة مخصصة لكفر الشيخ، يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية و لإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية وتوزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الأوقاف لتوفير المواد الغذائية للاسر الأولى بالرعاية.

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