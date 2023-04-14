هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

استهدف هجوم إلكتروني إيراني عدة مواقع إلكترونية لبنوك إسرائيلية، بالإضافة إلى موقع هيئة بريد إسرائيل.

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية بتعرض الموقع الإلكتروني لمكتب البريد في إسرائيل، والمواقع الإلكترونية لبنكي «مزراحي» و«القدس» إلى هجمات قرصنة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن بعض المواقع أصبحت غير متاح استخدامها بسبب الهجمات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث بالتزامن مع احتفالات إيران بـ«يوم القدس».

وتعتمد الهجمات الإلكترونية الحالية ضد المواقع الإسرائيلية على أن يمنح القراصنة الكثير من الأوامر إلى خوادم المواقع في وقت واحد، ومن ثم التسبب في تعطلها، وهي طريقة غير معقدة ولا تسمح بسرقة المعلومات.