الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفير مصر ووزير الدفاع المجرى يبحثان تعزيز التعاون العسكرى

سفير مصر ووزير الدفاع
سفير مصر ووزير الدفاع المجري

التقى السفير محمد الشناوي سفير مصر لدى المجر، مع كريستوف سزالاي بوبروفينيزكي وزير دفاع المجر، بمشاركة العميد محمود وهبى، ملحق الدفاع المصري في «بوخارست».

وتناول الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمجر في المجال العسكري، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة مع الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية على إثر زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلي المجر في أكتوبر 2021، وزيارة فيكتور أوربان رئيس وزراء المجري إلي مصر في فبراير 2023.

وأشار الوزير المجري إلي حرص بلاده على تعزيز التعاون العسكري في مجال الإنتاج الحربي بين المجر ومصر، وهو ما رحب به السفير محمد الشناوي.

وأعرب السفير محمد الشناوي عن استعداد السفارة ومكتب الدفاع المصرى للعمل مع الجانب المجرى لتعزيز التعاون بين البلدين فى هذا المجال خلال المرحلة القادمة.

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سفير مصر ووزير الدفاع المجرى يبحثان تعزيز التعاون العسكرى

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