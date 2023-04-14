برلماني: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات

قال الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلىللاستثمار عن ثقته التامة فى أن هذا القرار سيكون له دوره الكبير فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر وفى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، مؤكداً أنه جاء فى توقيتمناسب للغاية لمواجهة ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه الاستثمار فى مصر.

وأضاف الصالحي، في بيان اليوم، أن المجلس الأعلى للاستثمار بهذا التشكيل جاء معبراً بكل الصدق والأمانةعن مجتمع المستثمرين وسيكون له أثار كبيرة إيجابية في اتخاذ عدد من القرارات لتشجيع الاستثمار في مصر، مؤكداً أن المجلس الأعلي للاستثمار جاء فى توقيت مناسب خاصة مع توجه القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة لجذبالمزيد من روؤس الأموال المحلية والعربية والدولية بما يساهم في زيادة الإنتاج في مصر حيث تبذل الدولة مجهوداتكبيرة للتسهيل علي المستثمرين في إجراءات إنشاء أي مشروع استثمارى وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.

وأعرب الدكتور محمد الصالحي عن ثقته التامة في أن مصر خلال الفترة المقبلة ستشهد مرحلة جديدة وانطلاقة اقتصاديةكبيرة فى كل ما يتعلق فيما يتعلق بالعديد من الفرص للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ما ينعكس بشكل إيجابي على دعم الاقتصاد في مصر ورفع معدلات النمو وتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر ومضاعفة الصادراتالصناعية والزراعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية والعربية والأفريقية.

كما أعرب عن ثقته التامة فى أن المجلس الأعلى للاستثمار بهذا التشكيل سيكون له دوره المهمفى تشجيع القطاع الخاص ومنحه الفرص الحقيقية لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات، موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على تكليفاته المستمرة للحكومة بإزالة جميع المعوقات والمشكلات التى تواجه القطاع الخاص.



وأكد الصالحى أن مصر بعد الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات البنية التحتية والأساسية التي أطلقها الرئيس السيسى فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، أصبحت من الدول القادرة على جذب مختلف أنواع الاستثمارات لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة خلال السنوات القليلة القادمة مطالباً من الحكومةمنح المزيد من الحوافز التشجيعية لمختلف المشروعات الاستثمارية.