الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس وزراء المجر: واشنطن تسعى لجر الجميع إلى الصراع في أوكرانيا

فيكتور أوربان
فيكتور أوربان

قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لجر الجميع إلى الصراع الأوكراني، حسبما جاء في خبر عاجل منذ قليل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وأضاف أن النزاع في أوكرانيا سينتهي عندما تتوقف الولايات المتحدة وأوروبا عن دعمه.

وأشار إلى أن الواقع في أوكرانيا أنها دولة غير موجودة من الناحية المالية، وهناك انخفاض هائل في المؤشرات الاقتصادية، ومن الواضح أنه لا يمكن لأوكرانيا تمويل نفسها.

وأوضح أوربان، أن أوروبا تنفق عشرات المليارات من الدولارات وتدفع المعاشات الأوكرانية وتكلفة مؤسسات الدولة والرعاية الصحية والتعليم.

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