الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تبدأ مناورات مفاجئة لأسطولها في المحيط الهادئ

روسيا
روسيا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الجمعة، وضع الأسطول الروسي في المحيط الهادئ في حالة تأهب وبدء مناورات لم يعلن عنها مسبقًا، في أجواء تقارب مع بكين وتوتر مع الغرب.
وبأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال شويجو إن أسطول المحيط الهادئ الروسي المتمركز في فلاديفوستوك في الشرق الأقصى ، سيعمل "خلال وقت قصير على تدريبات قتالية في مناطق بحرية "قريبة وبعيدة".

- تفاصيل المناورات

وخلال هذه المناورات، سيتدرب أسطول المحيط الهادئ على "صد هجمات جوية مكثفة"، و"البحث عن غواصات وتدميرها" وكذلك إطلاق نار من طوربيدات ومدفعيات وصواريخ، كما ذكر شويجو خلال اجتماع مع كبار الضباط.
وأوضح وزير الدفاع أن هذه المناورات تهدف إلى "تعزيز قدرات القوات المسلحة على صد هجوم".
وقال شويغو إن الأدميرال نيكولاي إيفمينوف قائد الأسطول الروسي بأكمله، سيشرف على هذه التدريبات.
من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن هذه المناورات "غير مرتبطة" بوجود حلف شمال الأطلسي (ناتو) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث ينصب الاهتمام على الصين ومنافستها الأميركية.

وقال "إنه تدريب عسكري عادي وروتيني وتطوير لقواتنا المسلحة وتحقق من جاهزيتها القتالية، مشيرا إلى أنه ليس من المقرر حاليا أن يحضرها بوتين.

وأضاف بيسكوف أن "ممارسة عمليات التحقق المفاجئة مستمرة ومعتادة وفي السنوات الأخيرة تجري بشكل ثابت".
ويأتي ذلك بينما أعلنت بكين التي تجري باستمرار مناورات عسكرية مشتركة مع الجيش الروسي، الجمعة عن زيارة لوزير الدفاع الصيني إلى روسيا من 16 إلى 19 أبريل.

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو المحيط الهادئ بكين حلف شمال الأطلسي ناتو

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