ما حكم رؤية الخاطب للفتاة التي يود التقدم لها؟.. شيخ الأزهر يوضح

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الإسلام راع لمشروع بناء الأسرة منذ مرحلته الباكرة.

وقال شيخ الأزهر، فى برنامجه التليفزيوني، "حديث الإمام الطيب"، وبداية هذه المراعاة هي مرحلة اختيار الشاب للفتاة التي يرغب فى خطبتها، ويمده بطائفة من التوجيهات الخلقية، وضوابط الواقع وتجارب الحياة، فينصحه أول ما ينصحه بأنه ينظر إليها أولا والأدلة على ذلك كثيرة.

واستشهد شيخ الأزهر بقول صلى الله عليه وسلم، قبل خمسة عشر قرنا من الزمان للمغيرة بن شعبة، وقد خطب فتاة – قال له: "هلا نظرت إليها؟ قال: لا، قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" أى: أن تدوم الألفة والمودة بينكما، هذا.

وأكد شيخ الأزهر، أن ما يجب التوقف عنده فى الحديث النبوي السابق هو قول جابر رضى الله عنه: "فكنت أتخبأ لها"، والذى يدلنا على مسلك الإسلام فى احترام مشاعر المخطوبة، وأن أدب الإسلام فى ذلك هو أن يراها الخاطب أولا وينظر إليها دون أن تعرف به المخطوبة، حتى إذا ما وقعت فى نفسه موقع الرضا تقدم لأهلها بعد ذلك.