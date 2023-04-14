الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ما حكم رؤية الخاطب للفتاة التي يود التقدم لها؟.. شيخ الأزهر يوضح

أحمد الطيب
أحمد الطيب

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الإسلام راع لمشروع بناء الأسرة منذ مرحلته الباكرة.

وقال شيخ الأزهر، فى برنامجه التليفزيوني، "حديث الإمام الطيب"، وبداية هذه المراعاة هي مرحلة اختيار الشاب للفتاة التي يرغب فى خطبتها، ويمده بطائفة من التوجيهات الخلقية، وضوابط الواقع وتجارب الحياة، فينصحه أول ما ينصحه بأنه ينظر إليها أولا والأدلة على ذلك كثيرة.

واستشهد شيخ الأزهر بقول صلى الله عليه وسلم، قبل خمسة عشر قرنا من الزمان للمغيرة بن شعبة، وقد خطب فتاة – قال له: "هلا نظرت إليها؟ قال: لا، قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" أى: أن تدوم الألفة والمودة بينكما، هذا.

وأكد شيخ الأزهر، أن ما يجب التوقف عنده فى الحديث النبوي السابق هو قول جابر رضى الله عنه: "فكنت أتخبأ لها"، والذى يدلنا على مسلك الإسلام فى احترام مشاعر المخطوبة، وأن أدب الإسلام فى ذلك هو أن يراها الخاطب أولا وينظر إليها دون أن تعرف به المخطوبة، حتى إذا ما وقعت فى نفسه موقع الرضا تقدم لأهلها بعد ذلك.

الأكثر قراءة

سفير مصر ووزير الدفاع المجرى يبحثان تعزيز التعاون العسكرى

تعديل تشريعى منتظر يمنح المطلقة 5% من دخل طليقها الشهرى بعد 5 سنوات

كشف لغز طفل مذبوح داخل محل كوافير في بلبيس

قبل ما تسافر في العيد.. أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر الجديدة

أسعار كعك عيد الفطر 2023 في معارض أهلا رمضان وكلنا واحد

قطاع الأمن العام ينفذ 85089 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3- 3»

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة