المباح والمحظور لمرضى السكر خلال أيام العيد

الإجازات هي وقت رائع من العام، حيث يمكنك قضاء بعض الوقت في اللحاق بالعائلة والأصدقاء، ولكن على مريض السكر والأمراض المزمنة بشكل عام الحذر من تناول البسكويت والكحك بكثرة حتى لا يعرضهم ذلك لتابعات في غنى عنها، لذا خلال السطور التالية نوضح النصائح لمريض السكر خلال أيام العيد.

1. توقيت الوجبات

قد تجد نفسك طوال الإجازات تتجه إلى الأعياد العائلية أو الحفلات في أوقات غريبة، على سبيل المثال، يمكن تقديم عشاء العطلات في الساعة 3 أو 4 مساءً، خطط مسبقًا لكيفية التعامل مع إجراء التغييرات إذا كانت وجبتك لا تتوافق مع جدول وجباتك المعتاد، إذا كنت تتناول حقن الأنسولين أو حبوب منع الحمل التي تخفض نسبة السكر في الدم، فقد تحتاج إلى تناول وجبة خفيفة في وقت وجبتك المعتادة لمنع تفاعل انخفاض نسبة السكر في الدم، تحدث إلى مقدم رعاية مرض السكري الخاص بك قبل العطلة حتى تتمكن من التخطيط بشكل أفضل لكيفية التعامل مع تغييرات وقت الوجبة طوال موسم العطلات.

2. كن نشطا بدنيًا

نظرًا لأن الطعام هو مركز الاهتمام في العطلة، ينسى العديد من الناس التنقل لذا حاول الحفاظ على نشاطك البدني المنتظم، إذا كنت محاطًا بالعائلة والأصدقاء في موسم العطلات، فابدأ في تقليد جديد يتضمن التنقل، مثل المشي بعد العشاء، أو أحداث العطلة النشطة، أو حتى تشغيل الموسيقى لحفلة رقص صغيرة.

3. خطط وجباتك الخفيفة

خلال الإجازات، يمكنك التوجه إلى حفلة حيث يتعين عليك الانتظار قليلاً قبل تقديم الطعام، تحقق مع المضيف لمعرفة موعد تقديم الطعام وما إذا كان هناك أي مقبلات صحية لتناولها، إذا كنت تعلم مسبقًا أن الخيارات ستكون مقلية وغنية بالسعرات الحرارية، ففكر في تعبئة وجبة خفيفة صغيرة لنفسك (مثل بضع قطع من الجبن قليل الدسم)، أو اعرض مقبلات صحية للمشاركة، مثل طبق من الخضار النيئة مع صلصة السبانخ الزبادي الصحية.

4. تناول كميات أصغر

تمتلئ معظم العطلات بالأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، على الرغم من أنه يمكنك تذوق القليل منها، إلا أن الانتباه إلى الحصص الغذائية يمكن أن يساعدك على إدارة جلوكوز الدم بشكل أفضل، إذا لم تتمكن من اتخاذ قرار بشأن واحد أو اثنين من الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات.

5. لا تنس الخضار الخاص بك

خلال العطلات يكون اختيار الخضار محدودًا، ومع ذلك يمكن أن تضيف بعض أطباق الخضروات البسيطة ألوانًا جميلة (ومغذيات) إلى المائدة، عرض إحضار سلطة خضراء أو جانب من الخضار المطبوخة على البخار أو المشوية المتبل بالأعشاب أو البهارات اللذيذة، إذا اخترت إحضار طبق خضروات، فاختر الخضروات غير النشوية (مثل القرنبيط أو البروكلي أو السبانخ) التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية.