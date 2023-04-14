"تعليم الإسكندرية" تكرم 75 فائزًا بمسابقة القرآن الكريم

كرّم الدكتورعربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، 75 طالبًا وطالبة من الفائزين في مسابقة القرآن الكريم وتكريم 12 من الأمهات المثاليات 2022 / 2023، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية باستمرار تفعيل الأنشطة التربوية والمسابقات المختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية وأحمد رشاد عثمان ممثل مؤسسة رشاد عثمان الخيرية، ومحمد السني رئيس مجلس الأمناء، والدكتور أمين عزام من الأزهر الشريف، والدكتور سمير النيلي مدير عام نادي الشاطئ للمعلمين، ومدير عام التعليم العام ومديري عموم الإدارات التعليمية ومجالس الأمناء والتوجيه العام للتربية الاجتماعية بقيادة إيمان شعبان وفريق عملها ولجنة التحكيم من علماء الأزهر الشريف، وموجه عام اللغة العربية وأولياء الأمور وأبنائنا الطلاب حفظة كتاب الله الكريم.

وانطلقت مراسم الحفل بالقرآن الكريم والسلام الوطني وابتهالات وتواشيح دينية وقصائد شعرية أضفت أجواءً روحانية على أجواء الحفل.

وقال مدير المديرية في كلمته، إن أبناءنا الطلاب أسعدونا بحفظهم لكتاب الله ونحن من تم تكريمنا بوجودنا معهم.

وأكّد «أبوزيد» أنّ قراءة القرآن فضلها عظيم، فبها يحصل المسلم الحسنات، وينال الأجر العظيم، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها، ولحافظ القرآن أجر عظيم عند الله ، فإن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، ويعلي منزلته ودرجته في الجنة فيكون مع الملائكة السفرة الكرام البررة، ومن فضائل تعلم القرآن وتعليمه أن جعل الله مَن تعلم القرآن وعلمه غيره خير الناس وأفضلهم ،ومن فضائل إكرام الله لوالدي حافظ القرآن، فإنّ الله سبحانه وتعالى يُكرم والدي حافظ القرآن ويُعلي من قدرهما ويرفع منزلتهما مما يُشير إلى إكرام حافظ القرآن وفضله حتى إنّ والدَيه ينتفعان بحفظه ويعلو قدرهما ببركة ما حفظ من كتاب الله.

وقال الدكتور أمين عزام من الأزهر الشريف أن حافظ القرآن يلبس والداه تاجًـا يوم القيامة إكرامًـا لهما على حسن تربيته على حفظ القرآن الكريم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَن قرأ القرآن وعمل بما فيه أُلبِس والداه تاجًا يوم القيامة ، ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم.

واخْتُتِمت المراسم بتكريم 75 طالبًا وطالبة من الفائزين في المسابقة بشهادات تقدير ومكافآت مالية حسب المستويات المختلفة للمسابقة بجميع المراحل التعليمية، كما تم تكريم 12 من الأمهات المثاليات لدورهن في تربية أبنائهن وجهودهن في تنشئتهم .

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