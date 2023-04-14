الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف يمكن تجنب الإصابة بالبرد والإنفلونزا

الإصابة بالبرد
الإصابة بالبرد

عادة ما يكون التهاب الحلق وسيلان الأنف من أولى علامات الزكام ، يليه السعال والعطس، يتعافى معظم الناس في حوالي 7-10 أيام، ويمكنك المساعدة في تقليل خطر الإصابة بنزلة برد خاصة مع عودة ارتفاع درجات الحرارة بعد أيام من سقوط الأمطار الغزيرة على بعض أنحاء البلاد.

ووفقًا لموقع "health" الطبي نزلات البرد هي السبب الرئيسي لتغيب الأطفال عن المدرسة وتغيب الكبار عن العمل، كل عام في الولايات المتحدة ، هناك الملايين من حالات نزلات البرد، حيث يعاني البالغون من 2-3 نزلات برد في المتوسط ​​سنويًا ، بينما يعاني الأطفال أكثر من ذلك.

يصاب معظم الناس بنزلات البرد في الشتاء والربيع، ولكن من الممكن أن يصابوا بالبرد في أي وقت من السنة.

 تشمل الأعراض عادة:

التهاب الحلق.

سيلان الأنف.

يسعل.

العطس.

الصداع.

آلام الجسم.

يتعافى معظم الناس في غضون 7-10 أيام تقريبًا، ومع ذلك ، قد يصاب الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو الربو أو أمراض الجهاز التنفسي بأمراض خطيرة، مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي.

كيف تحمي نفسك من الإصابة بالبرد

يمكن للفيروسات التي تسبب نزلات البرد أن تنتقل من الأشخاص المصابين إلى الآخرين عن طريق الهواء والاتصال الشخصي الوثيق، يمكنك أيضًا أن تصاب بالعدوى من خلال ملامسة البراز (البراز) أو إفرازات الجهاز التنفسي من شخص مصاب، يمكن أن يحدث هذا عندما تصافح شخصًا مصابًا بالبرد، أو تلمس سطحًا، مثل مقبض الباب، به فيروسات الجهاز التنفسي، ثم تلمس عينيك أو فمك أو أنفك.

يمكنك المساعدة في تقليل خطر الإصابة بالزكام:

اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون اغسلها لمدة 20 ثانية، وساعد الأطفال الصغار على فعل الشيء نفسه.

 في حالة عدم توفر الماء والصابون، استخدم معقم اليدين المعتمد على الكحول، يمكن للفيروسات التي تسبب نزلات البرد أن تعيش على يديك، ويمكن أن يساعد غسل اليدين المنتظم في حمايتك من الإصابة بالمرض.

تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدٍ غير مغسولة، يمكن للفيروسات التي تسبب نزلات البرد أن تدخل جسمك بهذه الطريقة وتجعلك مريضًا.

ابتعد عن المرضى يمكن للمرضى نشر الفيروسات التي تسبب نزلات البرد من خلال الاتصال الوثيق مع الآخرين.

تدرب على آداب السعال والعطس الجيدة: قم دائمًا بالسعال والعطس في منديل أو كم قميصك العلوي، مع تغطية فمك وأنفك بالكامل.

سيلان الأنف من أولى علامات الزكام تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى التهاب الحلق نزلات البرد في الشتاء والربيع كيف تحمي نفسك إفرازات الجهاز التنفسي

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