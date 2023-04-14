نصائح للعناية بالشعر قبل دخول العيد

تسعى الفتيات بشكل دائم إلى العناية بالشعر قبل دخول العيد ومع اقترابه تميل كل امرأة إلى الاهتمام بشعرها حتى يظهر بشكل صحي وجذاب مع إطلالة العيد وخاصة إذا تزامن مع بعض المناسبات المهمة للمرأة، لذلك سنتعرف على الروتين الذي يجب إتباعه من جانب مصفف الشعر شربل رزق؛ لتوفير الحماية الكاملة للشعر أثناء رمضان وكذلك للعيد والحصول على شعر لامع وصحي وطويل،

يحتاج الشعر أثناء شهر رمضان إلى التغذية التي تمد الجسم بعناصر غذائية معينة مثل المعادن والبروتينات لذلك يجب أن تحتوي وجبة السحور على أغذية غنية بالمعادن والفيتامينات والكالسيوم والحديد التي توجد في الألبان ومشتقاتها، أما في الفطور فهناك بعض التحذيرات ومن أهمها تجنب الأكلات الغنية بالدهون وأيضًا الحلويات والسكريات، كما يجب شرب الماء بكثرة للحفاظ على صحة الشعر والبشرة وترطيبهما.

الخضروات والمكسرات من الأشياء الغنية بالحديد والفيتامينات والعديد من المواد الغذائية التي يحتاجها الجسم حتى ينمو بشكل طبيعي، وتساعد أيضًا على تغذية الشعر بشكل جيد وتحافظ على قوته وحيويته باستمرار، وتمنع جفافه أو تقصفه.

يحتاج الشعر العناية المضاعفة لضمان الحصول على شعر صحي وجميل قبل العيد، فلابد ان تحرص المرأة على اتباع روتين قبل أسبوع او أسبوعين على الأقل من العيد.

وفيما يلي بعض التحذيرات والنصائح للعناية بالشعر:

- قص أطراف الشعر بانتظام مرة واحدة كل شهرين على الأقل؛ لأنه يمكن لنهايات الشعر المتقصفة أن تجعل الشعر يبدو باهتًا وجافًا وتالفًا.

- تجنب غسل الشعر يوميًا يؤدي إلى تجريده من الزيوت الطبيعية، لذلك بإمكانك غسل الشعر مرة ومرتين في الأسبوع إذا كان الشعر جافًا، ومن اثنين إلى ثلاث مرات أسبوعيا إذا الشعر دهني.

- تجنبي بعض تسريحات الشعر، مثل ربط الشعر ربطة ذيل الحصان أو الضفائر الضيقة أو الكعكات؛ يمكن لذلك أن يؤدي إلى تكسير الشعر وظهور بعض البقع الصلعاء.

- ابتعدي عن التعرض المفرط لأشعة الشمس كما يمكنك ارتداء شال أو قبعة لحماية الشعر من الأشعة أو وضع بعض الكريمات المناسبة لحمايته من الأشعة.

- اغسلي شعرك بالماء الفاتر أو البارد يمكن للماء الساخن أن يتسبب في جفاف شعرك وتلفه.

- كما يجب القيام بحمام زيت في الأسبوع مرتين فذلك يساعد على الحفاظ على الشعر من الضرر والتساقط، وكذلك يساعد على تجديد فروه الشعر.

- كما يجب تمشيط الشعر ليلًا حتى يتم فك التشابك ويتمكن الشعر من التعرض للهواء، ويجب اختيار فرشاة مناسبة لنوعية الشعر.

- كما يجب الأخذ برأي مختص بالشعر للعناية به واستخدام بعض العلاجات بالبخار أو بمراكز تجميل (كبسولات - كريمات ... الخ).

- قومي بحمام زيت مرة او مرتين في الأسبوع بزيت إكليل الجبل واحد من أفضل الزيوت التي يمكن تطبيقها للشعر، كما يمكن إضافة قطرات منه في الشامبو او البلسم؛ لأنه يساعد على علاج تساقط الشعر، ويعمل على تنشيط فروة الرأس ويقضي على البكتريا التي تصيب بصيلات الشعر ويساعد على التخلص من جفاف فروة الرأس المسببة القشرة.

- استخدام شامبو وبلسم مناسب لنوع شعرك فهناك أنواع خاصة بالشعر الذهني والجاف كما يجب تغيير نوع الشامبو والبلسم كل ثلاثة أشهر.