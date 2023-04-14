الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية" تبرز تعدد اللهجات العراقية: إرث لحضارات ممتدة عبر آلاف السنين

جريدة الدستور

عرض برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «تعدد اللهجات العراقية.. إرث لحضارات ممتدة عبر آلاف السنين».

وذكر التقرير أن للحضارات التي ولدت في بلاد بين النهرين أثارًا كبيرة في تعدد اللغات واللهجات وحتى اللكنات الدارجة في المجتمع العراقي.

لغات عديدة غير عربية لا تزال شائعة تستخدم حسب طبيعة السكان، فهناك في العراق 3 أنواع من اللهجات الرئيسة: اللهجة الشمالية التي يتحدث بها العرب أهل الموصل، وهناك لهجة الوسط للبغداديين، واللهجة الثالثة تتركز في المنطقة الجنوبية.

ولفتت مراسلة «القاهرة الإخبارية» إلى أنّ من أشهر هذه اللغات: الكردية والتركمانية والآشورية، وطوائف عراقية لا تزال إلى الآن تنطق بالآرامية التي تعد أقدم كل اللغات وأصلها.

ويشهد العراق مكونات مختلفة ومتنوعة، وهناك لهجات ولغات متنوعة ومختلفة، لكن اللغات واللهجات المسيحية أرامية الأصل، وفي الجنوب، فإن هناك لهجة يصعب فهمها على سكان مناطق الوسط والشمال، فهي عربية لكنها تمتاز بحدتها وصعوبة فهم مفرداتها وصعوبة البيئة هناك.

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