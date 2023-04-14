تتضمن 4 أمور.. "الإفتاء" تكشف عن وصية الرسول للمسلمين في رمضان

كشفت "دار الإفتاء"، عن وصية رسول الله للمسلمين في شهر رمضان، مؤكدة أن هناك 4 خصال دعانا النبي المختار إلى التمسك بهم.

وكتبت "دار الإفتاء" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك": "أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بالاستزادة من خصال الخير، وأهمها الذكر والدعاء.

وأضافت: "فقال صلى الله عليه وسلم: "اسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: خَصْلَتَيْنِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، وَخَصْلَتَيْنِ لَا غِنًى بِكُمْ عَنْهُمَا؛ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنًى بِكُمْ عَنْهُمَا، فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ" (رواه ابن خزيمة).

وقالت دار الإفتاء إن ما يميز عبادة الصيام عن سائر فرائض الإسلام، هو أنه العبادة الوحيدة التي تدخل في جميع الكفارات لرفع الحرج وجبر الخلل أو التقصير أو النسيان فيها؛ وبذلك فشهر رمضان يعدُّ حالةً سنوية يرمِّم الإنسان فيها نفسَه بإصلاحها وتقويمها من الناحيتين: الروحية والجسدية.