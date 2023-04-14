أمطار فلوريدا تعطل المدارس وحركة النقل برا وبحرا

عرضت فضائية "القاهرة الإخباربة"، تقريراً عن تعطيل الدراسة وحركة النقل براً وبحراً في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال التقرير إن الأمطار الغزيرة أغرقت غالبية أنحاء مدينة ميامي الكبرى في ولاية فلوريدا الأميركية بالمياه، ما أدى إلى محاصرة سيارات، ودفع السلطات لإغلاق مدارس ومطار فورت لودرديل حتى الجمعة على أقرب تقدير.

وأضاف أن منسوب الأمطار التي هطلت خلال 24 ساعة بلغ 635 ملم يوم الأربعاء في فورت لودرديل، وفق الأرصاد الجوية، حيث تناهز هذه الكمية ضعفي ما سجّل من منسوب قياسي في العام 1979.

وتسبّبت الأمطار بازدحامات مرورية، وإغراق طرق عدة مؤدّية إلى مطار فورت لودرديل الدولي بالمياه، وألغي عدد من الرحلات الجوية قبل أن يتقرر إغلاق المطار تماماً.

وكانت السلطات تأملفي إعادة فتح المطار الخميس، لكنّها أشارت إلى ضرورة إرجاء الخطوة إلى يوم الجمعة لإفساح المجال أمام إزالة كل المياه والأنقاض من المدارج.