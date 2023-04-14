"إحنا فى ضهرك يا ريس".. مزارعون يشكرون الرئيس السيسى على رفع سعر توريد القمح

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن توجيه عدد من الفلاحين والمزارعين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد زيادة سعر توريد القمح.

وقال أحد المزارعين: "بنشكر سيادتك يا ريس على زيادة سعر توريد القمح، وإحنا طبعًا معاك في الحلوة والمرة ياريس وتحيا مصر".

بينما قال أحد الفلاحين: "متشكرين على مبادرة (ازرع) وعلى زيادة سعر توريد القمح، وعلى الخير اللي بتعملوه للبلد، وتحيا مصر، وإحنا في ضهرك يا ريس ومتشكرين وإحنا معاك".

واستعرض التقرير كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.