الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"فندق وكازينو الأقصر".. معلم سياحي يحاكي الحضارة المصرية في الولايات المتحدة

معلم سياحي
معلم سياحي

دعت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، إلى زيارة "فندق وكازينو الأقصر" بمدينة لاس فيجاس، وهو معلم سياحي بالولايات المتحدة تم تصميمه على الطرز المصرية القديمة وعلى غرار أهرامات الجيزة، من باب الاهتمام بالحضارة المصرية، ويقدم محاكاة للتجربة التي يعيشها السائح الأمريكي في مصر عبر مجموعة من الجولات السياحية الافتراضية، أبرزها  جولة اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

وقالت الصحيفة، إنه داخل فندق وكازينو الأقصر، سيتعرف الزوار على اكتشاف عالم المصريات هوارد كارتر لمقبرة الملك توت عنخ آمون والتأثير الذي أحدثه على القرن الماضي.

وقالت الصحيفة لن يرى الضيوف فقط نسخًا شبه دقيقة من القطع الأثرية التاريخية مثل توابيت الملك توت المتداخلة وقناع الموت المصمم من قبل الحرفيين المصريين الذين عملوا جنبًا إلى جنب مع الأشياء الحقيقية، ولكن يمكنهم أيضًا إضافة تجربة رائعة للواقع الافتراضي تجعلهم يشعرون وكأنهم في الداخل القبر الفعلي.

أهرامات الجيزة اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون الأثرية المصرية التاريخ الجولات السياحية الحضارة المصرية السائح الأمريكي

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