الكورة في رمضان.. الأهلي يتعادل مع صن داونز في ذهاب النهائي الإفريقي 2001

تعادل الأهلي مع صن داونز بطل جنوب إفريقيا بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب بالدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت يوم 23 رمضان الموافق يوم 8 ديسمبر عام 2001 بمدينة بريتوريا وأدار المباراة الحكم كوفي كودجا من بنين.

عندما فاز الأهلي ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1987 لم يكن عشاقه يعرفون أنهم سوف ينتظرون لمدة 13 عاما حتى يشاهدوا فريقهم يخوض النهائي مرة أخرى ويحصد اللقب.

الأهلي افتقد جهود اثنين من أهم مدافعيه وهما إبراهيم سعيد ووائل جمعة لكن اللاعبين كانوا على قدر المسؤلية ورغم إنتهاء الشوط الأول بتقدم صن داونز بهدف سجله اللاعب الزامبي جيفت كامبابا في الدقيقة 29 الا أن الأهلي كان أفضل في الشوط الثاني ونجح سيد عبد الحفيظ في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 58 ليحقق المارد الأحمر تعادلا مستحقا فتح الطريق للفوز باللقب لأول مرة منذ 13 عاما والأول منذ تطبيق النظام الجديد للبطولة .

تبادل الفريقان الهجمات في الشوط الأول و تلقى سيد عبد الحفيظ تمريرة علي ماهر ودخل منطقة الجزاء وإنفرد بالحارس الذي أبعد الكرة بقدمه ووصلت الى أبوالمجد مصطفى خارج منطقة الجزاء فأطلق قذيفة أبعدها الحارس إلى ركنية ..ورد صن دوانز بهجمة سريعة إنتهت بإنفراد تام بالحضري وسدد المهاجم الكرة على يمينه لكنها إرتدت من القائم الأيمن .

في الدقيقة 29 إنطلق جيفت كامبابا من منتصف الملعب ووصل الى حدود منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية إصطدمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك مسجلا هدف التقدم لأصحاب الأرض .

هاجم الأهلي بعد الهدف ومرر أحمد أبومسلم كرة عرضية خرج اليها الحارس لكنها سقطت من يده وتهيأت أمام سيد عبد الحفيظ الذي سددها قوية وأنقذها الحارس الذي نجح في تصحيح خطأه.

في الدقيقة 58 مرر محمد فاروق كرة عرضية لسيد عبد الحفيظ القادم من الخلف سددها برأسه في الزاوية اليمنى عكس إتجاه الحارس مسجلا هدف التعادل .

بعد الهدف تبادل الفريقان الهجمات وكانت أخطر فرصة عندما سدد ويليام بابا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء إرتدت من القائم الأيمن لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 .

مثل الأهلي : عصام الحضري وهادي خشبة وأحمد السيد وشادى محمد وأبو المجد مصطفى وأحمد أبو مسلم وسيد عبد الحفيظ " هشام حنفي ق 80 " وحسام غالي وصنداى وعلي ماهر " وليد صلاح الدين ق72 " ومحمد فاروق " علاء إبراهيم ق 86".