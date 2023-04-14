الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سامح شكرى: المصالح التركية فى ليبيا لا يجب أن تؤثر سلبًا على مصر

سامح شكرى
سامح شكرى

قال سامح شكري، وزير الخارجية  المصري ، إن الطاقة من المجالات الهامة للتعاون بين مصر وأنقرة، مشيرًا إلى أن شرق المتوسط من الناحية العلمية منطقة واعدة، وتخضع للتقييمات الاقتصادية والفنية.

 

وأضاف "شكري" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن مصر تتطلع  على اعداد علاقات متطور مع أنقرة في ضوء تحقيق المصالح الاقتصادية للدولة المصرية، واعداد علاقة قائمة على التكافؤ والتعاون، وعدم استخلاص أي طرف من الطرف الآخر مزايا قد تكون غير متكافئة. 

 

وأوضح أن هناك تفهم من الجانب التركي لمدى أهمية القضية الليبية، وتأثيرها على الأمن القومي المصري، وهذا يعد توجه طيب في حد ذاته.

 

وأشار إلى أن هناك توافق بين البلدين إلى أن تكون ليبيا موحدة مستقرة، لديها سيادة كاملة على أراضيها، والعمل على إعداد مرحلة جديدة من الاستقرار لليبيا وللمنطقة.

 

كما أكد أن هناك مصالح لتركيا في ليبيا، وهذه المصالح يجب أن يحدد نطاقها بما لا يؤثر سلبًا على مصر.

الأكثر قراءة

«اختطاف وتعذيب».. تفاصيل التعدى على شاب فى صحراء مطروح

كوريا الشمالية: اختبرنا صاروخا باليستيا عابرا للقارات الخميس

أول تعقيب من مدحت عبد الهادى بعد فوز الزمالك على حرس الحدود بثلاثية

"اقتصادية الشيوخ" توافق على تحمل الدولة ضرائب المسارح

ليلة رمضانية للسيرة الهلالية على مسرح نقابة الصحفيين (صور)

مستريح مصر القديمة للضحايا: عندى مشاكل مع الحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبد الرسول 2/3

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3- 3»

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح