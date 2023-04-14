سامح شكرى: المصالح التركية فى ليبيا لا يجب أن تؤثر سلبًا على مصر

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري ، إن الطاقة من المجالات الهامة للتعاون بين مصر وأنقرة، مشيرًا إلى أن شرق المتوسط من الناحية العلمية منطقة واعدة، وتخضع للتقييمات الاقتصادية والفنية.

وأضاف "شكري" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن مصر تتطلع على اعداد علاقات متطور مع أنقرة في ضوء تحقيق المصالح الاقتصادية للدولة المصرية، واعداد علاقة قائمة على التكافؤ والتعاون، وعدم استخلاص أي طرف من الطرف الآخر مزايا قد تكون غير متكافئة.

وأوضح أن هناك تفهم من الجانب التركي لمدى أهمية القضية الليبية، وتأثيرها على الأمن القومي المصري، وهذا يعد توجه طيب في حد ذاته.

وأشار إلى أن هناك توافق بين البلدين إلى أن تكون ليبيا موحدة مستقرة، لديها سيادة كاملة على أراضيها، والعمل على إعداد مرحلة جديدة من الاستقرار لليبيا وللمنطقة.

كما أكد أن هناك مصالح لتركيا في ليبيا، وهذه المصالح يجب أن يحدد نطاقها بما لا يؤثر سلبًا على مصر.