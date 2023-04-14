وزير الخارجية: وتيرة الاتصالات بين القاهرة وأنقرة دليل على وجود إرادة سياسية لتطويرالعلاقة

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن وتيرة الاتصالات بين القاهرة وأنقرة خلال الفترة الماضية دليل على وجود إرادة سياسية حقيقية لتطوير العلاقة وطي صفحة الماضي، والنظر نحو الأمام ، مشيرًا إلى أن اللقاءات المتعددة التي حدثت بين البلدين كانت في اجواء إيجابية وفي أطار كبير من المصارحة والمكاشفة.

وأضاف "ِشكري" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن هدف البلدين هو التعاون والبعد عن أي مجال لا يخدم الاستقرار الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ان جزء كبير من الحوار كان يشمل العلاقات الثنائية ، خاصة ان مصر دولة كبيرة وتعتبر مدخل وبوابة إلى إفريقيا ، وهذا يؤهل لإعداد علاقة لها الكثير من العلاقات.

ولفت وزير الخارجية المصري، إلى أن العلاقات التجارية لم تتأثر خلال السنوات الماضية، وكان هناك حرصا من مصر على عدم خلط الأمور، ومراعاة المصالح الاقتصادية في المقام الاول، بما يصب في صالح المواطن المصري.