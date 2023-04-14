الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير سامح شكرى يكشف حجم التبادل التجارى بين القاهرة وأنقرة

سامح شكرى
سامح شكرى

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن هناك اتفاقًا للتجارة الحرة بين القاهرة وانقرة، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية استمرت على طبيعتها خلال السنوات السابقة.

 

ولفت إلى أن التبادل التجاري زاد لـ10 مليار دولار، معقبًا: “هذا الرقم مؤهل للزيادة نظرًا لجهود الدولتين في هذا الصدد، وتشجيع المستثمرين في البلدين على تكثيف التواصل فيما بينهم”. 

 

وأضاف "شكري" خلال تصريحاته مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن هناك حديث عن التعاون بين أنقرة والقاهرة في مجال الطاقة المتجددة ، والحديث عن إقامة منطقة تجارية لتركيا في قناة السويس، معتبرا أن هذا يوفر لتركيا الوصول إلى دول جديدة، حيث إن أنقرة والقاهرة لديهما وزن وثقل سياسي، والتعاون بينهما سيكون له وزن كبير في هذا الصدد. 

 

وأكد أن مصر تأمل أن يكون جو التعاون هو السائد في كل دول المنطقة، لافتاً إلى أنه في حال تسوية القضية الفلسطينية وإزالة العوائق المرتبطة باستمرار هذه القضية، فمن شانه أن يعود على المنطقة بالاستقرار وتعزيز السلام، وتوفير فرص واعدة للمنطقة. 

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