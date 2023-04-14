فقرات شعرية وغنائية فى الملتقى الأدبى بثقافة السويس (صور)

شهد فرع ثقافة السويس الملتقى الأدبي لأدباء السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وقد لاقى حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور من الكتاب والمؤلفين والمثقفين والأدباء والشعراء.

استضاف فرع ثقافة السويس شعراء الإسماعيلية الشاعر جمال حراجي وقصيدة مفرد تعود، والشاعر حسن سلطان وقصيدة نور من نور، وفتحي نجم وقصيدة الشارع، وهشام الحلو وقصيدة اصحى يا نايم.

ومن شعراء بورسعيد سيد عبد الفتاح وقصيدة كنت بحلم يوم، محمد المغربي وقصيدة سالومي ورقصتها الأخيرة، ورجاء أبو عيد وقصيدة انكسار، والشاعر محمود طه.

كما ضم الملتقى لفيف من شعراء السويس أحمد أبو سمرة، منى حميد، محمد القماش، إبراهيم أبو سمرة، رمضان السنوسي، ماجدة سعد، منى حميد، دكتور غريب جلال، صباح هادي، مروة عبد السيد، سناء أبو بكر، حمدي زهيب، سيف الله وليد، حازم حساني، شعبان السنهابي، محمد عبد الحكيم.

وتضمنت فعاليات الملتقى فقرة فنية للفنان زكي عبدالله ، والعازف محمد عثمان على أنغام السمسمية.

أدار اللقاء الشاعر عزت المتبولي، وقدمت الفنانة أحلام سعد فقرة غنائية بصحبة العازف دكتور ضياء علي أنغام العود، وابتهال أسلمت وجهي للفنان حسام حسن.

وفي نفس السياق، ووسط تفاعل وإقبال جمهور مدينة السويس، قدمت فرقة الفنون الشعبية للأطفال وفرقة قادرون لذوي الاحتياجات الخاصة بقيادة الكابتن إبراهيم غريب، والكابتن محمد عبد الدايم بممشى أهل السويس العديد من التابلوهات والاستعراضات الشعبية والتراثية لمحافظة السويس، منها نوح الحمام، عدى القنال، عاشق سواد الليل، تنورة المولاوية، تنورة استعراضية، بسكوتة، يا بيوت السويس.

جانب من الملتقى

جانب من الملتقى

جانب من الملتقى

جانب من الملتقى

جانب من الملتقى

جانب من الملتقى

جانب من الملتقى

جانب من الملتقى