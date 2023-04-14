الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سى إن بى سى: تويتر سيسمح لمستخدميه الوصول إلى الأسهم والعملات المشفرة

تويتر
تويتر

 ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن منصة تويتر Twitter ستسمح لمستخدميها بالوصول إلى الأسهم والعملات المشفرة والأصول المالية الأخرى من خلال شراكة مع eToro، وهي شركة تجارية اجتماعية.

 

وأوضحت "سي إن بي سي" أنه بدءًا من اليوم سيتم طرح ميزة جديدة على تطبيق Twitter، وقالت الشركة إن ذلك سيسمح للمستخدمين بمشاهدة مخططات السوق على مجموعة موسعة من الأدوات المالية وشراء وبيع الأسهم والأصول الأخرى من eToro.


حاليًا، من الممكن بالفعل عرض بيانات التداول في الوقت الفعلي من TradingView على صناديق المؤشرات مثل S&P 500 وأسهم بعض الشركات مثل Tesla.


يمكن القيام بذلك باستخدام ميزة "Cashtags" في Twitter - يمكنك البحث عن رمز المؤشر وإدخال علامة الدولار أمامه، وبعد ذلك سيعرض لك التطبيق معلومات الأسعار من TradingView باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API).


من خلال الشراكة مع eToro، سيتم توسيع Twitter cashtags لتشمل المزيد من الأدوات وفئات الأصول، وفقًا لما صرح به متحدث باسم eToro لـ CNBC.


ستتمكن أيضًا من النقر على زر يقول "عرض على eToro"، والذي ينقلك إلى موقع eToro، ثم شراء الأصول وبيعها على منصتها.

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