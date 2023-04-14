"الإسلام كما رآه الآخرون".. كتاب جديد عن المركز الأكاديمى للأبحاث

صدر حديثًا عن المركز الأكاديمي للأبحاث كتاب حمل عنوان "الإسلام كما رآه الآخرون: مسح وتقييم للكتابات المسيحية واليهودية والزرادشتية عن الإسلام المبكر"، والذي يأتي في حدود ألف صفحة، للمؤلف روبرت ج.هويلاند، وبترجمة هلال محمد الجهاد.

دراسة موضوعية

يقدم الكتاب، حسبما أشار الغلاف، دراسة موضوعية تجمع ما كتب عن الإسلام من نصوص باثنتي عشرة لغة هي أول مئة وخمسين سنة من تاريخه، وتمارس عليها التحليل التاريخي بمنهجية صارمة، ومنظور موضوعي مدعوم بمئات المصادر الأولية والمناظرات والحوليات والتواريخ والسير وأدب الرحلات والمراسلات والتشريعات والشهادات، فضلًا عن الآثار والنقوش والبرديات والعملات ليشكل مشهدا تاريخيا بانوراميا يكشف عن الطروحات والتصورات والمواقف التي تضمنتها هذه النصوص.

كما يرصد الكتاب "ردود الأفعال المتفقة والمتباينة لأتباع الديانات على الإسلام بوصفه دينا بدأ يفرض نفسه عقيدة وشريعة ووجودًا سياسيًا على عالمهم خلال مدة قصيرة فاضطروا للدخول في صراع معه أحيانا أو حوار في أحيان أخرة مما انعكس في هذه النصوص ورسم خطا بيانيا لتظور العلاقة التفاعلية بين المسلمين وغيرهم على الأصعدة كافة".

ومن جهة أخرى يجيب الجهد النقدي الفريد الذي يقوم به المؤلف في هذا الكتاب عن مجموعة من الأسئلة الكبيرة التي تتعلق بطبيعة النصوص المدروسة وأصالتها وسياقاتها الدينية والثقافية لكي يمنح الفرصة للباحثين والمهتمين لتقويم هذه النصوص، وتحديد قيمتها العلمية والتاريخية، والكشف عن البنى الفكرية المستحكمة التي شكلتها والمواقف الموضوعية أو المسبقة التي كانت وما تزال تفرض نفسها على المنظورات الدفاعية العائدية للإسلام في الأوساط الدينية المختلفة.

نصوص نادرة

يضم الكتاب أيضًا نصوصًا نادرة ذات صلة ألحقت به ويضيف فهرسين موسعين شاملين يجمع فيهما كل المصادر العربية وغير العربية حول موضوع الكتاب ليحصر هذه المصادر ويجعلها متاحة من أجل دارسي التاريخ الإسلامي المبكر.

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