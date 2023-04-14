"السياحة والآثار" تكشف حقيقة الفيديوهات المتداولة لتأثر بهو "المتحف الكبير " بالأمطار

كشف الدكتور عيسى زيدان، مدير ترميم آثار المتحف الكبير، حقيقة الفيديوهات المتداولة لتأثر بهو "المتحف الكبير " بالأمطار، قائلًا:" إن مياه الأمطار تم تصريفها خلال 30 دقيقة فقط، لم تبق في البهو العظيم نقطة مياه، وتم تصريفها لإعادة تدويرها، واستخدامها لرى الزراعات".

وأضاف زيدان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري ، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك شبكة صرف، وهناك 3 بحيرات صناعية داخل البهو العظيم لا تنقطع منها المياه.

وأوضح أن التصميم السائد بالمتحف الكبير هو التصميم الإيرلندى، وتم اختياره من 1600 تصميم، لافتاً إلى أن الشركة المنفذة لم تكن عاجزة عن وضع سقف للبهو العظيم، ولكن كانت ستؤثر على التهوية وسلامة الآثار.

وأشار إلى أنه كان هناك حرص على أن تكون التهوية طبيعية بالبهو العظيم، و تم اختيار الأثار الموجودة داخل البهو العظيم بعناية جدا، منها تمثال الملك رمسيس، وتماثيل بقالها ملايين السنين داخل المياه المالحة في الإسكندرية، مؤكدًا أن الأثار لم تتأثر بمياه الأمطار.