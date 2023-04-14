لماذا مصطلح "الخلافة" فيه تشويش لدى البعض؟.. مرصد الأزهر يجيب

قال الإعلامي محمد السادات، إن الخلافة الإسلامية انتهت عام 1924م، أي من حوالي 100 عام حتى الآن.

وأضاف “السادات”، خلال تقديمه برنامج فكر، المذاع عبر قناة الناس، أن مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف يكشف السبب في وجود تشويش لدى البعض ناحية مصطلح الخلافة، حيث يسمع الكثير عن مصطلح "الخلافة" التي شهدت الأمة الإسلامية في عهدهم تقدم وإزدهار كبير، ومن ثم بعد قراءة التاريخ يتضح أن دولة الخلافة، امتدت لقرون، وشهدت بعض الصراعات والنزاعات والتطور، ثم نرى بعد ذلك نموذج لتنظيم داعش، الذي يطلق على نفسه دولة الخلافة، وفي الجانب الآخر نرى بعض الناس تقول بأنه إذا كانت الخلافة بهذا الشكل ، فإنهم سوف يعرضونها على طول الخط، متسائلاً: "كيف يمكن لشخص عادي أن يقرأ مصطلح الخلافة؟".

من جانبه، قال الدكتور أسامه رسلان، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر، إن حال الناس في أي أمة وفي أي زمان، لا ينصلح بدون وجود نظام عام يدير حياتهم ويضبط تعاملاتهم وشؤونهم.

وأوضح أن التصور المطروح في السؤال له ثلاث مناظير ليس لهم رابع؛ المنظور الأول، المنظور الأول هو المنظور الناقض، المنظور الثاني، هو المنظور القاعد، والمنظور الثالث هو المنظور الناقد.