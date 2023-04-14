وكيل صحة الغربية لـ«الدستور»: انتهينا من تنفيذ 83% من إنشاءات مستشفى طنطا الجديد

أكد الدكتور أسامه بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية فى تصريح "للدستور" حرص وزارة الصحة على الإنتهاء من إنشاء مستشفى طنطا الجديد ومستشفى السنطة المركزى لكونهم يمثلان إضافة قوية لمنظومه الصحة بالمحافظة.



وأضاف وكيل صحة الغربية في تصريح خاص لـ« الدستور» أن مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي مقامة على مساحة 13 ألف متر مربع، وبتكلفة 618 مليون جنيه، وستكون بديلة عن مستشفى المنشاوي العام بمدينه طنطا ، ونسبة التنفيذ بها تجاوزت الـ 83 %.



وأشار إلى أن مستشفى السنطة مقامه على مساحة حوالى 4800 مترمربع، و بإجمالى تكلفة بلغت 462 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ بها إلى 80 %.

وأضاف أن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حريص على سرعة إدخال المرافق لمستشفى طنطا الجديد والسنطة المركزي، وخاصة بعد قيامه بعقد اجتماع بحضور الشركة المنفذة للمشروع وممثلي شركات المرافق لحثهم وتشجعيهم على سرعة إدخال المرافق والإنتهاء من المشروع في موعده.